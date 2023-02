La prima volta del Var in Conference e la differenza si vede: Un intervento decisivo

Per la prima volta in questa stagione anche in Conference League è stata garantita la presenza del Var che non c’era invece durante la fase a gironi. E la differenza si è vista perché un intervento è stato davvero decisivo per le sorti di Braga-Fiorentina.

In campo l’arbitro spagnolo Carlos del Cerro Grande ha giudicato da ammonizione l’intervento di Tormena sul malleolo di Jovic. Il fallo del giocatore del Braga è stato però davvero brutto e pericoloso. Giusto l’aver richiamato al monitor il direttore di gara e giusta la revisione che ha portato all’espulsione del difensore brasiliano.

Da lì in poi la Fiorentina, che era già in vantaggio per 1-0, ha dilagato, approfittando pienamente della superiorità numerica per chiudere il discorso qualificazione già all’andata.