La vittoria di Valentino Nerbini: sospeso il DASPO al tifoso che indossò la maglia del Liverpool durante Fiorentina-Juventus

Arriva un’importante novità sul conto di Valentino Nerbini, il tifoso viola daspato per essere entrato allo stadio con la maglia del Liverpool durante Fiorentina–Juventus. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, il ricorso presentato al TAR dall’avvocato Mattia Alfano è stato accolto, e il DASPO è stato sospeso.

Una bella vittoria per Valentino Nerbini, che è riuscito a far valere le sue ragioni dimostrando la casualità dell’episodio. Prima di Fiorentina–Juventus, infatti, lui e il figlio erano stati a vedere il match del Liverpool in un pub con la maglia dei Reds, ed essendo tardi per tornare a casa a cambiarsi erano andati direttamente al Franchi.

Nerbini, di professione Avvocato e tifoso viola di lungo corso, si era visto notificare in data 7/9/2022 un DASPO della durata di due anni dal Questore di Firenze. Nei mesi scorsi avevamo contattato Nerbini che aveva fornito la sua versione dei fatti a Fiorentinanews.com che potete trovare qui

https://www.fiorentinanews.com/caro-questore-il-daspo-a-me-si-ed-ai-bianconeri-no-un-danno-per-la-vita-ed-ora-temo-per-la-mia-incolumita/

L’Avvocato aveva poi anche tenuto una conferenza stampa a riguardo.

In data 15/12/2022, grazie al lavoro degli Avvocati Mattia Alfano e Giovanni Adami, è stata accolta la sospensiva del provvedimento di Daspo e fissata Udienza Pubblica per la discussione del ricorso al 23/5/2023. Nell’Ordinanza del TAR si leggono le ragioni della decisione: ‘I fatti posti in essere dal ricorrente, pur censurabili sotto un profilo di scorrettezza, non sembrano essere qualificabili come episodi di violenza né sembrano integrare un incitamento, inno o induzione alla violenza’.