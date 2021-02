Lafont, una crescita che in due anni non sembra essere arrivata. E intanto il suo Nantes sprofonda in classifica

A fine stagione Alban Lafont tornerà a Firenze, probabilmente per ripartire subito. D’altronde Dragowski sta facendo grandi cose, dimostrando di essere maturato molto più velocemente rispetto al collega francese.

Anche perché quella crescita che si pensava Lafont potesse fare in questi due anni di prestito, in realtà non c’è stata. Complice anche, sicuramente, il pessimo rendimento del suo Nantes che attualmente si trova al terz’ultimo posto in classifica con tanto di allenatore (Domenech) esonerato dopo appena un mese e mezzo.

Ma a non convincere sono anche le prestazioni di Lafont. Sia chiaro, il ragazzo non è incappato in chissà quanti errori clamorosi durante la stagione, ma continua ad apparire estremamente fragile caratterialmente e soprattutto incapace di essere decisivo. Le parate importanti al momento giusto, quelle che portano punti in classifica, sono un plus non indifferente nella valutazione di un portiere. Al momento i fatti dicono che Dragowski ne è capace e Lafont no, sebbene nel campionato francese, soggetto a meno pressioni, si sia comportato leggermente meglio rispetto alla parentesi viola.

Considerazioni che probabilmente la Fiorentina ha già fatto, e almeno su questo non ci dovrebbero essere dubbi: salvo offerte irrinunciabili Dragowski sarà il portiere viola anche nella prossima stagione mentre Lafont tornerà momentaneamente per ripartire subito verso altri lidi.