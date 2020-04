L’attacco della Fiorentina 2020-21: Chi resta, chi parte e chi arriva

La nostra analisi sulla Fiorentina della prossima stagione si conclude con il capitolo dedicato all’attacco. Sono diversi i giocatori già certi di una riconferma, ma alcune decisioni verranno prese soltanto dopo che sarà deciso chi siederà sulla panchina viola.

La Fiorentina non potrà non ripartire dall’esperienza di Ribery, dalla gioventù di Vlahovic e Cutrone dalla ventata d’aria nuova che porterà Kouame. Il francese, out dalla partita col Lecce, è ormai prossimo al ritorno e vestirà la maglia viola anche nella prossima stagione. I dubbi potrebbero essersi sulla sua continuità di rendimento, ma se non dovesse incappare in qualche nuovo infortunio difficilmente sarà tenuto fuori dalla Fiorentina tipo. Un ruolo importante lo giocheranno anche Vlahovic e Cutrone, chiamati al salto di qualità e ad una stagione che dirà molto sulle loro prospettive in riva all’Arno. E poi c’è l’ex Genoa, acquistato a sorpresa nel mercato invernale e destinato – ginocchio permettendo – ad un ruolo di primo livello nella Fiorentina che verrà.

Federico Chiesa merita un capitolo a parte. Il suo futuro a Firenze è in dubbio ormai da più di un anno, ma in questo caso l’emergenza Coronavirus potrebbe fare al caso della Fiorentina. Difficilmente qualche squadra potrà accontentare le richieste di Rocco Commisso, che certamente non farà partire il suo gioiello più prezioso per meno di 70-80 milioni di euro. Le trattative per il rinnovo vanno avanti ormai da tempo e probabilmente la soluzione giusta per entrambi le parti è quella di una permanenza in riva all’Arno. La Fiorentina, così, potrebbe contare su Chiesa per un’altra stagione, mentre il giocatore sarebbe al centro di un progetto tecnico che mira all’Europa nella stagione che – ricordiamolo – porterà all‘Europeo.

Per Riccardo Sottil il futuro, almeno quello prossimo, potrebbe non essere alla Fiorentina. Il talento classe ’99 ha bisogno di spazio per continuare il percorso di crescita e a Firenze questo non gli può essere garantito. La soluzione ideale potrebbe essere un prestito secco, in una squadra di Serie A o di alta B, che gli conceda lo spazio giusto per fare esperienza e maturare.

Certo anche il futuro di Cyril Thereau, il cui contratto triennale fattogli da Corvino nell’estate del 2017 scadrà alla fine della stagione. Il francese è ormai da tempo fuori dal progetto tecnico e in estate lascerà la Fiorentina. La stessa sorte toccherà a Ghezzal, che non sarà riscattato e tornerà al Leicester dopo una stagione. A fine stagione Boateng rientrerà alla Fiorentina dal prestito al Galatasaray, ma l’ex Barcellona è destinato a lasciare Firenze. Montiel e Gori, infine, torneranno dai rispettivi prestiti ma saranno nuovamente ceduti in prestito per continuare a giocare e maturare.

Sul versante degli acquisti in entrata è difficile aspettarsi cosa farà la Fiorentina. Il ruolo della prima punta è coperto da Vlahovic e Cutrone, per cui è lecito aspettarsi che non arriveranno rinforzi in quel ruolo. Più probabile un arrivo sulle fasce, un giocatore di qualità che possa alternarsi con Ribery o anche giocarci assieme.

