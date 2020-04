Il centrocampo della Fiorentina 2020-21: Chi resta, chi parte e chi arriva

Dopo il focus sui portieri e i difensori, è arrivato il momento di soffermarci sul centrocampo della Fiorentina 2020-21. A prescindere dal modulo che verrà utilizzato, sono pochi i dubbi sul fatto che la mediana del futuro sarà a tre. Un regista/mediano e due mezzali, questa l’idea per la Viola che verrà.

Tra i confermati non possiamo non cominciare con Gaetano Castrovilli. Il talento pugliese, come ribadito anche nei giorni scorsi, non si muoverà da Firenze per almeno un’altra stagione e potrebbe anche indossare la maglia numero 10. Sarà lui il pilastro del centrocampo della Fiorentina, assieme a Sofyan Amrabat. Acquistato a gennaio dall’Hellas Verona, si unirà alla sua nuova squadra alla fine del campionato e sarà uno dei punti fermi della mediana. Certo di una permanenza anche Alfred Duncan, arrivato dal Sassuolo nel mercato invernale, e pedina importante della Fiorentina 2020-21. Rimarrà anche Kevin Agudelo, sul quale il club viola sta lavorando per provare a farlo diventare un regista ‘alla Pizarro‘. Erick Pulgar, invece, merita un capitolo a parte: la sua prima stagione in riva all’Arno non è stata all’altezza delle aspettative. Ma al cileno verrà data una seconda chance, a meno di un’offerta che non renda inevitabile il suo addio.

Il futuro di Marco Benassi e Milan Badelj è in forte dubbio, anche se le situazioni dei due calciatori è diversa. L’ex capitano del Torino ha visto il suo minutaggio calare in questa stagione, dopo che nella scorsa era stato il capocannoniere della Fiorentina. Complice gli arrivi dal mercato, in futuro lo spazio per lui sarà anche inferiore e la cessione è un’ipotesi da tenere fortemente in considerazione.

Torneranno dai rispettivi prestiti Bryan Dabo (a meno di una salvezza della SPAL), Szymon Zurkowski, Valentin Eysseric e Sebastian Cristoforo. Tutti e quattro non rientrano nel progetto tecnico della Fiorentina, per cui saranno ceduti in estate. L’unico che potrebbe partire in prestito è il polacco oggi all’Empoli, che non si è ancora ambientato con il calcio italiano e potrebbe per questo avere una nuova opportunità.

Il grande obiettivo per il prossimo mercato della Fiorentina è l’acquisto di un centrocampista top. Un giocatore di livello internazionale, in grado di completarsi con gli altri colleghi di reparto. La Viola, come scritto prima, può contare già su quattro centrocampisti di livello per la prossima stagione (Castrovilli, Amrabat, Pulgar e Duncan): l’arrivo di un giocatore in grado di fare la differenza innalzerebbe il livello della mediana viola, portandola poco sotto quelle delle big della Serie A.

