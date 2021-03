Dopo aver parlato degli addii di Christian Kouame (LEGGI QUI) e di Nikola Milenkovic (LEGGI QUI), La Nazione si sofferma anche sul futuro della difesa della Fiorentina.

La cessione del serbo coinciderà con la promozione definitiva di Lucas Martinez Quarta come nuovo titolare della retroguardia della Viola che verrà. L’argentino ha convinto e per lui ci sarà un ruolo primario nella squadra della prossima stagione.

Per quanto riguarda German Pezzella, invece, il suo futuro è ancora tutto da inquadrare. Proprio come per Milenkovic, il contratto del capitano della Fiorentina scadrà nel 2022 e tra pochi mesi capiremo quale sarà il suo destino.