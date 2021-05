Le risposte attese sono rinviate a fine campionato, adesso però torniamo a parlare di Calcio

La conferenza stampa di stamattina ha inevitabilmente scosso l’ambiente intorno alla Fiorentina. Chi si aspettava annunci sulla stagione che verrà è rimasto deluso, anche perché era stato lo stesso Rocco Commisso a dire “dopo Cagliari darò altre risposte”. Come vi avevamo anticipato però, il dopo-Cagliari era da intendersi come un “dopo il raggiungimento della salvezza matematica”.

Annunci per il futuro, nonostante la matematica, rimandati di nuovo, questa volta come detto dal presidente viola al termine della stagione. Rocco Commisso si è di fatto astenuto dal rispondere alle domande sul prossimo allenatore, sul rinnovo di alcuni contratti e sul futuro assetto societario. Dal post-Cagliari, si passa dunque al post-Crotone, tenendo come data buona quella del 23 maggio (ancora da ufficializzare data e orario della sfida). Non è ancora certa la permanenza in Italia del presidente viola fino a quella data, ma qualcosa bolle già in pentola. In attesa di risposte, la speranza è quella di tornare presto a parlare di Calcio, quello con la C maiuscola.