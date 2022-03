L’ironia dell’Arsenal sul dente di Torreira: “Mind the gap, Lucas

Il migliore in campo di Inter-Fiorentina è stato Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano ha segnato il gol del vantaggio, il secondo in fila dopo quella del Bologna, ma è finito alla ribalta anche per un altro motivo. Durante la partita, come vi abbiamo raccontato (LEGGI QUI), si è tolto un dente da solo dopo che gli era cominciato a dondolare dopo uno scontro.

Ne ha parlato anche l’Arsenal, che nel corso del consueto bollettino sui calciatori in prestito ha scritto “Mind the gap” sul proprio profilo Twitter. In italiano significa “occhio al buco”, ma in inglese è l’espressione presente nelle fermate della metropolitana di Londra per avvisare i passeggeri sullo spazio da mantenere tra il marciapiede e il dente. In questo caso, il buco è quello tra i denti di Torreira che però è stato prontamente sistemato nelle ore successive alla partita (LEGGI QUA).