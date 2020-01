L’offerta definitiva: Il limite che la Fiorentina non è disposta a superare

Se il nome giusto per la linea mediana del futuro (leggasi prossima stagione) della Fiorentina, potrebbe essere quello di Sofyan Amrabat, quello per l’immediato invece dovrebbe essere Alfred Duncan. Da qualche settimana a questa parte i viola si sono aperti un canale di trattativa con il Sassuolo per questo giocatore, che ha il completo gradimento anche da parte dell’allenatore, Giuseppe Iachini.

Il Sassuolo continua a chiedere tanti soldi per lui, mentre i gigliati sono intenzionati a spingersi non oltre i 12-13 milioni di euro, prendendolo con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Duncan ha già dato il suo assenso alla possibilità di passare alla Fiorentina e sta solo aspettando che arrivi l’accordo anche tra le società.