La Fiorentina è in pole per Pellegrino, ma la Juventus non molla la presa: c'è però un particolare che potrebbe favorire i viola

Nelle ultime ore la Fiorentina sta valutando, come già sottolineato in precedenza, un eventuale cessione di Roberto Piccoli: l’interesse del Bologna di Tedesco, che è pronto a puntare su di lui nonostante la scorsa disastrosa stagione, è forte ma c’è da trovare la giusta quadra a livello economico per accontentare tutte le parti e portare a termine la trattativa. Ma nel frattempo Fabio Paratici, come era prevedibile aspettarsi da un dirigente del suo livello, lavora da tempo per trovare il suo sostituto. Ed il nome che circola è ormai lo stesso da settimane.

Se parte Piccoli Pellegrino è il sostituto designato

Il profilo scelto dalla società viola è quello di Mateo Pellegrino, attaccante argentino classe 2001 reduce da una stagione positiva con il Parma. Con la maglia gialloblù Pellegrino ha collezionato 37 presenze in Serie A, realizzando 9 gol e confermandosi come un centravanti capace di garantire presenza fisica e peso offensivo. La Fiorentina lo considera quindi un obiettivo concreto per completare il reparto a disposizione di Fabio Grosso. Il dirigente gigliato però deve fare i conti con un altro club di Serie A, che da tempo è sull’attaccante argentino.

La Juventus non molla Pellegrino, ma la Fiorentina ha una marcia in piu

Secondo quanto sottolineato in mattinata da SkySport su Pellegrino resta forte l’interesse della Juventus. I bianconeri hanno seguito l’attaccante classe 2001 e nonostante il forte interesse della Fiorentina continuano a monitorare la situazione. Al momento però devono fare i conti con una differenza importante rispetto alla proposta che potrebbe arrivare dalla Fiorentina. La Juventus, infatti, potrebbe puntare sulla formula del prestito, mentre il club viola sarebbe disposto a investire sul giocatore a titolo definitivo. Una distinzione che potrebbe pesare nella corsa all'attaccante e rendere la Fiorentina maggiormente competitiva, soprattutto qualora l'operazione Piccoli dovesse andare a buon fine.