Pronto a sistemarsi un altro pezzo nel puzzle delle panchine: il Bologna ha scelto il successore di Italiano

A Bologna nelle scorse ore si è chiusa dopo 2 anni l'avventura di Vincenzo Italiano, che non è più l'allenatore dei rossoblù.

Ecco il successore

La società emiliana da ormai diversi giorni sta lavorando al successore dell'ex allenatore della Fiorentina, e in queste ore si sta avvicinando concretamente l'ipotesi Domenico Tedesco.

Si chiude oggi

Secondo quanto riporta Sky Sport, i contatti tra le parti sarebbero continui e si starebbe lavorando per chiudere l'accordo entro la giornata di oggi. L'allenatore italiano ma di cittadinanza tedesca potrebbe dunque approdare per la prima volta in Serie A. Tedesco era stato accostato anche alla Fiorentina.