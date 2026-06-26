Funaro: "Abbiamo attraversato un momento difficilissimo per il Franchi. Se i lavori continuano così, ce la facciamo"

Dalla festa del PD al Galluzzo, la sindaca di Firenze Sara Funaro ha parlato anche del tema stadio, incalzata da La Nazione.

La replica a Ferrari

La sindaca in particolare ha replicato alle parole del DG viola Ferrari, che aveva parlato di "cambio delle regole del gioco" con lieve disappunto sul tema stadio.

Le parole di Funaro

“C'è stato un momento davvero difficile, ma devo dire che ora siamo riusciti a trovare la strada. Ma aspetto curva e Maratona già finite per tirare un sospiro di sollievo. Siamo nei tempi, se i lavori continuano così ce la facciamo”.