Messi elogia Carboni, e adesso per la Fiorentina si fa dura: "Ha un grande futuro: sta crescendo e ha grandi qualità"

Questa notte l’Argentina campione del mondo ha superato in amichevole, con il risultato di 4-1, il Guatemala. Nonostante di perse la partita avesse poca importanza, quella di stanotte è stata la partita dell’esordio di Valentin Carboni con l’Albiceleste. E al temine della partita sono arrivate anche le parole di Leo Messi che, oltre che ad analizzare la prestazione dei suoi, ha elogiato la giovane stella dell’Inter, da tempo seguita anche dalla Fiorentina di Rocco Commisso. Queste le sue dichiarazioni riportate da Clarin:

“Vincere per questa nazionale sta diventando sempre più difficile”

"Vincere sta diventando sempre più difficile. La stessa cosa che diciamo sempre all'inizio di ogni competizione in cui giocheremo. Che continueremo a provare a dare il massimo, vogliamo continuare a provare. Per continuare a realizzare risultati, come abbiamo detto per tutto questo tempo. Ma sarà sempre più difficile, perché i giochi sono sempre più complicati. Come dicono sempre vincere ancora è sempre più difficile, ma ci proveremo ancora”.

“Carboni? Dobbiamo approfittarne, ha un gran futuro davanti a se”

Questo il giudizio su Carboni: "Ha un grande futuro, ma anche presente. Mi sembra che dobbiamo approfittarne, così come tanti altri ragazzi che arrivano con grande forza. Dato che è arrivato qui negli Stati Uniti, si allena con noi. Lo avevo visto in Under 20, ma è cresciuto molto: è un giocatore diverso, molto più armato, molto più allenato e con una qualità tremenda".