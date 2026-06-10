Corriere Fiorentino: La Fiorentina spinge per il centrocampista norvegese
Una pagina tutta per la Fiorentina presente all'interno del Corriere Fiorentino.
Pagina 8
Si apre con il mercato e la “Pista Thorstvedt”. Occhiello: “La Fiorentina spinge per il centrocampista norvegese: il contratto in scadenza tra un anno aiuta la trattativa, ma per convincere il Sassuolo servono 10 milioni”.
Volto nuovo
In taglio basso il volto nuovo societario: “Ecco Morganti, l’uomo di Paratici al Viola Park”. Sottotitolo: “L’ex dg del Catanzaro con un passato alla Juve sarà coordinatore del centro sportivo”.
💬 Commenti