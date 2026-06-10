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Corriere Fiorentino: La Fiorentina spinge per il centrocampista norvegese

Redazione /
Corriere Fiorentino
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Si apre con il mercato e la “Pista Thorstvedt”. Occhiello: “La Fiorentina spinge per il centrocampista norvegese: il contratto in scadenza tra un anno aiuta la trattativa, ma per convincere il Sassuolo servono 10 milioni”. 

Volto nuovo

In taglio basso il volto nuovo societario: “Ecco Morganti, l’uomo di Paratici al Viola Park”. Sottotitolo: “L’ex dg del Catanzaro con un passato alla Juve sarà coordinatore del centro sportivo”. 

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