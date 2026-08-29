La formazione ufficiale della Fiorentina: Grosso mette dentro i nuovi, Oulai a centrocampo. Kean spedito in tribuna
Christ Inao Oulaï. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Sono da poco ufficiali le formazioni di Fiorentina e Frosinone, che alle 18 e 30 si affronteranno allo stadio Artemio Franchi.
Grosso butta dentro i nuovi
Dopo la batosta di Roma, Grosso mette pesantemente mano alla sua Fiorentina: torna dal primo minuto Pongracic, affiancato in difesa da Dragusin, mentre come terzini giocheranno Jimenez e Valdepenas. A centrocampo confermati Atta e Ndour, mentre Ouali parte dal primo minuto a discapito di Fagioli. Dall'inizio anche Gudmundsson, che affinacherà Mastantuono a supporto di Pellegrino. Ancora fuori Kean, ma stavolta non è neanche in panchina, bensì in tribuna.
Le formazioni ufficiali
Fiorentina: De Gea, jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepenas, Ouali, Atta, Ndour, Gudmundsson, Mastantuono, Pellegrino. All.: Grosso.
Frosinone: in attesa
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