La formazione ufficiale della Fiorentina: Grosso mette dentro i nuovi, Oulai a centrocampo. Kean spedito in tribuna

Sono da poco ufficiali le formazioni di Fiorentina e Frosinone, che alle 18 e 30 si affronteranno allo stadio Artemio Franchi.

Grosso butta dentro i nuovi

Dopo la batosta di Roma, Grosso mette pesantemente mano alla sua Fiorentina: torna dal primo minuto Pongracic, affiancato in difesa da Dragusin, mentre come terzini giocheranno Jimenez e Valdepenas. A centrocampo confermati Atta e Ndour, mentre Ouali parte dal primo minuto a discapito di Fagioli. Dall'inizio anche Gudmundsson, che affinacherà Mastantuono a supporto di Pellegrino. Ancora fuori Kean, ma stavolta non è neanche in panchina, bensì in tribuna.

Le formazioni ufficiali

Fiorentina: De Gea, jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepenas, Ouali, Atta, Ndour, Gudmundsson, Mastantuono, Pellegrino. All.: Grosso.

Frosinone: in attesa