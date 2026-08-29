Sono maturi i tempi di Oulai, sarà ora di riportare nel suo ruolo Atta? Un po' di coraggio sulla trequarti non guasterebbe

Dopo il tetro scenario dell'Olimpico, Fabio Grosso è orientato a cambiare, almeno a centrocampo dove non ha fin qui sfruttato i 60 milioni investiti su Oulai e Atta. L'idea primaria riguarda l'ivoriano che dovrebbe prendere il posto di Fagioli, parso in difficoltà sul ritmo lunedì scorso, mentre per l'ex Udinese la strada deve essere quella dell'arretramento nel ruolo di mezzala.

Un po' di fantasia in più

Un po' di coraggio e fantasia anche sulla trequarti non guasterebbe poi e il Corriere Fiorentino disegna un reparto con Mastantuono e Gudmundsson alle spalle di Pellegrino. Questo proprio un funzione dello spostamento di Atta. D'altronde la Fiorentina dovrà cercare molto più la fase offensiva oggi pomeriggio.