VIDEO - Rivedi l'ultima puntata di "Hangover Viola", la trasmissione di Fiorentinanews.com

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Hangover Viola - trasmissione di Fiorentinanews.com in diretta su YouTube, Facebook e Instagram - appuntamento settimanale in cui si cerca di analizzare i temi d'attualità di casa viola. Durante la trasmissione abbiamo analizzato il demoralizzante pareggio di Lecce e soprattutto quale sarà il futuro della Fiorentina che, con la salvezza ormai ad un passo, vede nel direttore Fabio Paratici l'unico barlume di speranza. Hanno partecipato alcuni dei nostri redattori, tra cui il direttore Stefano Del Corona, con la partecipazione di uno speciale ospite: l'ex centrocampista della Fiorentina Mauro Bressan. Ha condotto Giulio Dispensieri.

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