Il mercato di gennaio è ormai alle porte e per questo, dopo sei mesi difficoltosi al Manchester United, torna far parlare di sé l’ex attaccante del Bologna Joshua Zirkzee. L’olandese finora è stato utilizzato come riserva e, a meno che non cambi qualcosa con l’arrivo sulla panchina dei Red Devils di Pochettino, difficilmente resterà ulteriormente allo United. Dopo un’estate un cui per tanto tempo si è parlato di un suo possibile ritorno in Italia, con la Fiorentina in pole position, gennaio potrebbe davvero essere il momento ideale per farlo.

Romano è certo: “Zirkzee può tornare in Italia a Gennaio, ma non alla Fiorentina”

E nelle ultime ore l'espero di mercato Fabrizio Romano, in collegamento su YouTube assieme a Matteo Moretto, ha fatto il punto della situazione su Zirkzee, provando ad ipotizzare quale sia il suo futuro.

“Zirkzee in Italia non è assolutamente da escludere in vista di gennaio, è un calciatore che ormai da tanto tempo torna di moda e può tornarci tra qualche mese. Zirkzee è un po’ diviso perché da una parte lotta per una maglia che sognava, dall’altra parte c’è la realtà che non è mai stato titolare nonostante i tanti allenatori cambiati. Lui ha voglia di giocare e per questo motivo che l’Italia a gennaio potrebbe essere l’incastro giusto”.

“In estate era tutto fatto con la Fiorentina, ma lui aspettava la Juventus”

Ha anche aggiunto: "In estate era tutto fatto con la Fiorentina, ma il giocatore si è tirato indietro perché sperava in un inserimento della Juve negli ultimi giorni di mercato. Rapporti ottimi tra l’agente di Zirkzee con Manna e Massara, vediamo se per gennaio può diventare l’occasione per Napoli e Juventus. Vediamo perché Lucca deve uscire a gennaio".