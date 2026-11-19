Nonostante sia rimasto ormai senza squadra da questa estate, dopo la sua ultima esperienza triennale all'Aris Limassol nel campionato cipriota, l'ex attaccante della Fiorentina Aleksandr Kokorin sta passando l'autunno viaggiando per il mondo. E nella sua ultima tappa ha avuto modo di entrare in contatto, “rubando” anche un selfie, con uno dei migliori allenatori del mondo.

Ospite a Dubai, Kokorin incontra Guardiola

L'attaccante russo in questi giorni si sta infatti godendo qualche giorno a Dubai, dove trall'altro è stato anche ospite della squadra di basket locale impegnata in settimana in Eurolega. Il classe 1991 è stato infatti ospite dell'Dubai Basket durante l'ultima sfida di Eurolega contro i turchi dell'Anadolu Efes, vita dagli emiratini per 80 a 75. Ed oltre che a ricevere in omaggio una casacca dei padroni di casa, Kokorin ha avuto l'opportunità di incontrare anche Pepe Guardiola.

Queste le immagini pubblicate nel post dell'ex attaccante viola: