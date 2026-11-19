La Fiorentina Under 18 ha battuto 4-1 il Lecce ed è seconda in classifica alle spalle dell'Atalanta, a due punti di distacco ma con una gara in meno. La prossima sfida vedrà i giovani viola opposti proprio a quelli orobici e l'allenatore gigliato Marco Capparella ha parlato ai canali ufficiali in vista anche della delicata sfida.

‘I ragazzi hanno grandi margini di miglioramento’

"Abbiamo fatto una gara importante, non riuscivamo a sbloccarla ma i ragazzi sono stati bravi a gestire palla con pazienza. Segnato il gol siamo stati molto bravi, i ragazzi stanno crescendo ed hanno grandi margini di miglioramento, sono predisposti al sacrificio, siamo orgogliosi di loro. I risultati sono una conseguenza di come si allenano, divertendosi senza obbligo di vincere, crescendo per arrivare più in alto possibile".

‘I tanti nazionali? Il lavoro paga’

"I convocati in Nazionale? Ne abbiamo tanti (Barbone, Bernamonte ed Egharevba, ndr) e fa piacere, chi ha giocato ha fatto molto bene, speriamo di mandarne anche altri, perché vuol dire che il lavoro paga. La prossima sfida con l'Atalanta è una partita come tutte le altre, difficile, un bel confronto con una squadra che non ha mai perso e che ha ottimi giocatori sotto l'aspetto fisico e tecnico. Noi dobbiamo avere la consapevolezza di essere forti e non mollare mai".