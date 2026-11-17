L’Italia Under 17 di Manuel Pasqual chiude il girone di qualificazione in Armenia agli Europei di categoria con una vittoria pesantissima contro la Francia. Tra le fila azzurre, tutti e tre titolari i calciatori Fiorentina: Barbone, Bernamonte ed Egharevba.

Reti bianche all’intervallo

Il difensore Mattia Barbone è rimasto in campo per tutta la gara, disputando un’ottima partita. Fortune Egharevba, centravanti dell’Under 18 e della Primavera viola, è stato ammonito all’ottavo minuto per un fallo commesso ai danni del portiere francese e al 17esimo minuto ha cercato la porta senza trovarla. Lorenzo Bernamonte si è reso protagonista chiamando alla parata il portiere francese, Gisquet, al 22esimo minuto. L’Italia gioca molto meglio nel primo tempo, rendendosi ben più pericolosa della Francia, ma si va al riposo sul punteggio di 0-0.

Bernamonte regala la vittoria all’Italia

Inizia la ripresa con il viola Egharevba che abbandona il campo facendo posto a Borsa. Due minuti dall’avvio del secondo tempo e vantaggio azzurro: segna il viola Bernamonte, che sblocca il risultato. La mezzala della Fiorentina va in rete sull’assist di Elena: 1-0 Italia. La gara si accende e la Francia cerca di pareggiare: al 72esimo i transalpini ottengono un rigore ma Bedja lo fallisce, mancando la grande occasione per agguantare l’Italia. Gli Azzurrini resistono e chiudono il girone con 3 vittorie in 3 partite, 11 gol segnati e 0 subiti: un risultato veramente eccellente.