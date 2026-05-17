Home / News Il conforto di Commisso a Parisi: "Buona guarigione, tornerai più forte di prima" FOTO Redazione / 17 May 2026, 17:58 Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google Attenzione massima proiettata su Fabiano Parisi e le condizioni del suo ginocchio: anche il presidente Giuseppe B. Commisso ha voluto mandare un conforto via social all'esterno mancino in vista del suo recupero: Notizie correlate Ed ecco la celebrazione dall'America. I complimenti della famiglia Commisso per "una vittoria su campo storicamente difficile" FOTO: Mandragora pesca il sette e va subito da Parisi. L'emozionante celebrazione del raddoppio "Ginocchio", brutto infortunio per Parisi che è costretto a lasciare il campo 💬 Commenti Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Condividi Commenta