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Il conforto di Commisso a Parisi: "Buona guarigione, tornerai più forte di prima" FOTO

Redazione /
Giuseppe Commisso
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Attenzione massima proiettata su Fabiano Parisi e le condizioni del suo ginocchio: anche il presidente Giuseppe B. Commisso ha voluto mandare un conforto via social all'esterno mancino in vista del suo recupero:

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