"Ginocchio", brutto infortunio per Parisi che è costretto a lasciare il campo

Brutta notizia per la Fiorentina e per Fabiano Parisi in particolare. L'esterno viola è stato costretto a lasciare il campo al 32' a seguito di un infortunio che si porta dietro brutte sensazioni.

L'espressione del giocatore

“Ginocchio”. Caduto a terra dopo un contatto con Kelly, Parisi ha detto subito questa parola, perché c'è stata una torsione del ginocchio destro che ora dovrà essere verificata.

Un peccato

Peccato davvero perché l'ex Empoli si stava esprimendo molto bene sia in questo match che in questa seconda parte di stagione. Al suo posto è entrato Harrison.