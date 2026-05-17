Le formazioni ufficiali di Juventus-Fiorentina: Brescianini parte titolare e Mandragora va in panchina, torna Piccoli dal primo minuto

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha scelto l’undici titolare per la gara contro la Juventus.

In porta De Gea, linea difensiva composta da Dodô e Gosens ai lati e da Pongracic e Ranieri nel mezzo. A centrocampo ci sono Ndour, Fagioli e Brescianini, con Mandragora che parte dalla panchina. Sulle corsie esterne tocca a Parisi e Solomon, in attacco come prima punta c’è Piccoli. Gudmundsson è ancora una volta non titolare, ma pronto a subentrare. Per la Juventus in attacco gioca titolare l'ex di turno Vlahovic.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic.

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Brescianini; Parisi, Piccoli, Solomon.