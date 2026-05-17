Fagioli sul mercato? Per meno di 40 milioni non se ne parla neanche

Torna a Torino da ex oggi anche il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli. Dopo anni complicati, il classe 2001 ha trovato a Firenze continuità, responsabilità e soprattutto fiducia.

Vanoli lo ha rimesso al centro del progetto

In una stagione difficile per la Fiorentina, una delle intuizioni più riuscite di Paolo Vanoli è stata proprio quella di rilanciare Fagioli in regia a centrocampo. Lo staff tecnico è riuscito a rigenerarlo dal punto di vista mentale e tattico, affidandogli quella centralità che in passato non era riuscito a trovare con continuità.

Le big osservano, ma la Fiorentina vuole blindarlo

Come riferito da La Nazione Le prove in campo di Fagioli non sono passate inosservate. Club importanti come il Milan, in cui l'attuale tecnico Massimiliano Allegri lo considererebbe un possibile erede tecnico di Luka Modric, oltre a Tottenham e Atletico Madrid, continuano a seguirlo con attenzione. Nonostante questo, la Fiorentina e Fabio Paratici non sembrano avere intenzione di privarsene facilmente. Solo offerte vicine ai 40 milioni di euro potrebbero aprire a una trattativa.