FOTO: Mandragora pesca il sette e va subito da Parisi. L'emozionante celebrazione del raddoppio

Sfortunatissimo Fabiano Parisi che ha dovuto dare forfait a metà primo tempo per un problema al ginocchio, la cui entità andrà ancora accertata. Non ha perso occasione per un momento di vicinanza Rolando Mandragora, subito aver trovato lo splendido gol dello 0-2.

L'esterno mancino nel frattempo era tornato in panchina insieme al resto dei compagni e stava assistendo alla parte finale della gara: questo l'abbraccio di Mandragora a Parisi.