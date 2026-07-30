Buso lascia l'Affrico, le dimissioni che scuotono il mondo del calcio fiorentino

Si conclude l’esperienza dell'ex giocatore e allenatore della Primavera della Fiorentina, Renato Buso, che ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di Direttore Tecnico della sezione calcio dell’Affrico dopo quattro anni di importanti traguardi raggiunti insieme alla società.

Nel corso di questo periodo, Buso ha contribuito alla crescita del settore giovanile, allo sviluppo della prima squadra e al consolidamento dell’intera sezione calcio, ottenendo risultati significativi e grandi soddisfazioni.

La genesi delle dimissioni

La decisione è maturata alla luce del nuovo percorso intrapreso dalla società: “Dopo quattro anni intensi e ricchi di soddisfazioni, ho deciso di rassegnare le mie dimissioni e lasciare l’incarico all’Affrico - ha detto - Ringrazio la Presidenza e tutta la Dirigenza per questi anni di collaborazione: insieme abbiamo costruito tanto, ottenendo grandi successi nel settore giovanile, con la prima squadra e nella scuola calcio”.

“Emerse visioni differenti”

“Con il nuovo corso intrapreso dalla società sono emerse visioni differenti che mi hanno portato a questa scelta. A tutti i collaboratori, i tecnici, i ragazzi e le famiglie va il mio più sentito ringraziamento per la splendida esperienza condivisa”.

Per Buso adesso potrebbe prospettarsi un ritorno in panchina, da allenatore, con diverse società dell'hinterland che si sono fatte sentire.