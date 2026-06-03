Buso: "La Fiorentina parli con Kean e capisca il 'problema', altrimenti lo venda. Però ci sono pochi attaccanti di spessore"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Renato Buso è intervenuto a Radio Bruno Toscana parlando del centravanti Moise Kean: “Quando è arrivato a Firenze, aveva appena finito una stagione da zero gol. Poi si è dimostrato attaccante vero, sa fare la prima punta come pochi… fa reparto da solo, ha una grande forza. Non si può discutere”.

“Kean è forte ma difficile da gestire. Venderlo? Solo se…”

Che deve fare la società? “Cercherei di capire il prima possibile cosa vuole fare il ragazzo. Il club deve parlarci. Altrimenti è bene venderlo. Sono giocatori particolari, Kean è molto importante per la Fiorentina ma è difficile da gestire. Ci vuole una società forte. Non si è fatto amare chissà quanto in spogliatoio, d'altronde è attaccante e un po' per definizione deve essere egoista”.

“Non ci sono molti attaccanti forti in giro…”

“La Fiorentina deve capire come e quanto è risolvibile il problema Kean, dimostrando di voler fare qualcosa di importante. Si può ancora puntare su di lui? Non ci sono molti attaccanti di spessore sul mercato… servirebbero cifre importanti per comprarli, almeno 50 milioni”.