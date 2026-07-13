Abella entra nello staff di Grosso: "Sono onorato, un privilegio essere qui alla Fiorentina"

Nella giornata di oggi, prima giornata del ritiro viola, ha fatto il suo esordio nello staff di Fabio Grosso anche Damià Abella Perez, subentrato nel ruolo di match analyst per la prima squadra.

Il post dello spagnolo

Questo il post dello spagnolo sul suo profilo X: “Ci sono opportunità che ti ricordano perché hai scelto questa strada. È un privilegio entrare a far parte dello staff tecnico di Fabio Grosso nella Fiorentina. Grazie al Mister per la fiducia e alla Società per avermi aperto le porte di un club pieno di storia”.

L'arrivo di Abella

Abella ha ricoperto il ruolo di match analyst con il Watford e successivamente per quattro stagioni con Il West Browmich Albion ed è uno dei nuovi volti portati alla Fiorentina da Fabio Paratici in vista della nuova stagione.