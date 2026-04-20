Le notizie da Bergamo fanno sorridere Galloppa: la Fiorentina Primavera è capolista in solitaria

Ottime notizie da Bergamo per la Primavera della Fiorentina: il risultato di Atalanta-Parma, conclusa da poco, sorride eccome ai ragazzi di mister Galloppa.

Buone nuove da Bergamo

La 34sima giornata del Campionato Primavera si era aperta con la grande vittoria esterna della Fiorentina sulla Juventus, per 1-2 (reti viola di Sadotti e Conti). Nel corso del week-end, poi, sono arrivate due sorprese che hanno giovato molto alla classifica dei viola: sabato, infatti, il Cesena è uscito sconfitto per 2-0 sul campo del Cagliari, venendo dunque scavalcata in vetta dalla Fiorentina.

A letto da capolista

Stasera, poi, si è chiuso al meglio il quadro viola: l'Atalanta ha fermato il Parma, coi ducali fermi a pari merito col Cesena… ma dietro la Fiorentina, che quindi arriva alla prossima giornata da capolista solitaria del campionato, a +1. A quattro giornate dal termine, quindi, gli uomini di mister Galloppa hanno tutte le carte in regola per provare l'allungo.