La Roma forza la mano per Mora, Gasperini vuole averlo già contro la Fiorentina
Ormai mancano pochi giorni all'esordio in Serie A di Fiorentina e Roma. Se la squadra viola si presenterà al via con tanti nuovi volti, la squadra di Gasperini presenta la stessa ossatura.
Colpo in arrivo?
Nelle prossime ore però i giallorossi potrebbero mettere a segno il colpo Rodrigo Mora del Porto e l'obiettivo sarebbe proprio quello di averlo già a disposizione per la gara contro i viola previsto per lunedì prossimo all'Olimpico.
Che cifre!
Nelle ultime ore il vertice tra il ds romanista Tony D'Amico e l'agente Jorge Mendes ha sbloccato la trattativa. Un colpo da 25 milioni di euro, che potrebbe arrivare fino a 30 con i bonus, più il 50% su una futura rivendita. Un colpo da 90 per Gasperini. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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