Chi è l'esterno destro della Primavera che ha stupito Gasperini nelle amichevoli. Esordio già contro la Fiorentina?

Lunedì 24 agosto, all'Olimpico, è la data di inizio della Serie A 2026-27 per la Fiorentina. I giallorossi, leggermente più indietro nel mercato rispetto alla squadra di mister Grosso, stanno rodando gli ultimi arrivati: intanto, a sorpresa, un ragazzino si sta facendo largo sulla destra e vorrà ritagliarsi il suo spazio già dalla prima giornata.

Alla scoperta di Lulli

Si tratta di Emanuele Lulli, esterno destro classe 2007, salito in Prima Squadra dalla Primavera giallorossa. Presente in ogni amichevole, nell'ultima (contro il Borussia Dortmund) Gasperini gli ha dato la titolarità, facendolo giocare più di Rensch, che sarebbe l'esterno destro di riserva in attesa che Molina, prelevato dall'Atletico, entri in condizione.

Esordio in arrivo?

Lunga la lista di esterni che sotto Gasperini hanno fatto bene, lo insegna la sua esperienza all'Atalanta che ha plasmato l'ex obiettivo viola Ruggeri, ma anche Zortea e per ultimo Palestra. Difficile credere che Lulli diventi imprescindibile sin da subito nelle rotazioni del Gasp, ma è molto probabile un suo coinvolgimento già contro la Fiorentina.