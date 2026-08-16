La Roma ha fretta di cambiare prima della sfida alla Fiorentina: nel mirino il sostituto di Soulé, ma la concorrenza...

La Roma, prima avversaria dell'imminente stagione di Serie A per la Fiorentina, ha messo nel mirino un esterno del Lione: l'obiettivo dichiarato è di averlo a disposizione prima della sfida contro i viola, in programma lunedì 24.

Offerta recapitata

Dopo che la pista per Mora si è complicata, il nuovo obiettivo in casa Roma arriva dalla Ligue 1: si tratta di Malick Fofana, ala sinistra ma di piede destro, che andrebbe peraltro a ricoprire un ruolo attualmente in mano a Soulé, giudicato però solo una soluzione ‘temporanea’ dall'ambiente giallorosso. Sul piatto, la Roma ha messo ben 40 milioni di euro più bonus ma, riporta TMW, la trattativa si è complicata.

La situazione

Sì, perché anche il Galatasaray avrebbe puntato l'esterno belga, provando a convincerlo con uno stipendio più alto. Inoltre, i turchi hanno decisamente meno fretta della Roma, che invece cerca ancora il suo esterno sinistro a piede invertito per poter preparare al meglio la partita contro la Fiorentina. Situazione da monitorare in tutti i sensi per i viola: da un lato ne va dell'uscita di un obiettivo come Soulé, dall'altro si tratta di un potenziale nuovo pericolo offensivo da arginare in vista dei 90 minuti all'Olimpico.