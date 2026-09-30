B. Ferrara: "Fagioli sta diventando un centrocampista completo. Bisogna far crescere Valdepeñas, perché Viery..."

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista e tifoso viola Benedetto Ferrara si è soffermato su vari argomenti di casa Fiorentina, dalla squadra ad altre tematiche di casa gigliata.

‘Ora la squadra ha molta più coscienza della propria forza’

“Col Napoli è stata una bella partita, in cui la Fiorentina ha mostrato segnali di crescita e personalità, e di autostima. Alla ripresa del campionato la squadra dovrà riniziare al meglio e Vanoli valutare le condizioni di coloro che torneranno dalla Nazionale. La Fiorentina è superiore al Genoa, che però è a caccia di punti. Vanoli ha lavorato molto bene sulle motivazioni della squadra, la Fiorentina ha molta più coscienza della propria forza rispetto a prima”.

‘Fagioli sta crescendo e diventando completo’

“La Fiorentina deve essere solida e compatta in difesa, ma avere voglia di divertirsi dal centrocampo in su, perché i giocatori ci sono tutti. Il centrocampo è la vera variabile, che consente più soluzioni. Fagioli sta diventando un centrocampista completo, era una mezzala, poi ha giocato regista con Vanoli che gli ha insegnato l’arte del play. Mancini lo vede più interno di centrocampo. Mi sembra che finalmente abbia ritrovato fiducia e stia crescendo, ha 25 anni ed è ancora giovane. Si è dovuto rimettere in discussione come uomo. Ha dato un grande contributo all’Italia, la Fiorentina ritrova un calciatore cresciuto”.

“Ranieri e Dragusin sono cresciuti, penso poi a Valdepeñas, che a me piace molto. Bisognerà far crescere lo spagnolo, Viery da terzino non credo possa fare grandi cose. Vediamo se Jimenez imparerà a contenersi caratterialmente. La Fiorentina è un progetto in divenire, una squadra che può darci tanto sul piano del gioco e dei risultati”.