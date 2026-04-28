Il nuovo ruolo che la Fiorentina vuol dare a Gosens. Cambiano radicalmente le sue prospettive
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Robin Gosens rimarrà alla Fiorentina ma dovrà essere pronto a recitare un ruolo diverso da quello attuale.
Uomo spogliatoio
A scriverlo è stamani La Nazione dove si legge che il club viola lo vorrebbe come uomo spogliatoio, punto di riferimento del gruppo, ma non lo considererà come un titolare.
Secondo di qualcuno
Il tedesco diventerebbe un 'secondo' di qualcuno che arriverà dal mercato o che (come Luis Balbo) sarà promosso.
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