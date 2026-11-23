De Gea: "Non ci aspettavamo una sconfitta come questa. Dobbiamo subito rialzare la testa e fare punti"
David De Gea. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Delusione all'interno della Fiorentina per la netta sconfitta subita a Monza.Una delusione espressa a pieno dal portiere e capitano, David De Gea.
“Non ci aspettavamo una sconfitta così”
“Non ci aspettavamo di perdere una partita così, ma dobbiamo iniziare subito a fare punti. Penso che abbiamo fatto 40 minuti molto bene, poi abbiamo subito il colpo dopo il loro vantaggio”.
“Rialzare la testa”
“E’ dura perdere così, ma dobbiamo rialzare la testa e preparare al meglio la prossima partita perché dobbiamo reagire”.
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