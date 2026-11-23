Il portiere della Fiorentina, David De Gea, è stato intervistato da Sky dopo la sconfitta di Monza.

“Magari abbiamo pensato di arrivare qua e vincere facile e non va bene. Il Monza ha avuto più fame di noi, mentre noi dobbiamo capire per quale squadra stiamo giocando e che tipo di campionato dobbiamo fare”.

Il primo gol ha tagliato le gambe

“Abbiamo fatto 44 minuti buoni nel primo tempo. Dopo essere andati sotto 1-0 la partita invece sembrava finita. Se continuiamo a prendere due-tre gol a partita è difficilissimo andare avanti”.

L'umore

“Prendiamo gol in maniera troppo facile, ma questo è un problema di tutta la squadra. E' vero che stiamo prendendo gol in ogni partita, manca qualcosa”.

Rabbia e tranquillità

"Sono tranquillo, so che è un momento difficile, bisogna andare avanti e avere fiducia in noi stessi. Eravamo tutti arrabbiati nello spogliatoio dopo la partita, non solo Vanoli".