Di Marzio: "Fiorentina, più di un semplice interessamento per un difensore del Real Madrid. I viola in pole position"
Arrivano da Gianluca Di Marzio gli ultimi aggiornamenti sull'interessamento della Fiorentina per un giovane centrale del Real Madrid.
Viola in pole
Se oggi sembrava che il Bologna fosse in vantaggio, l'aggiornamento di stasera stravolge il paradigma: “Sempre più Fiorentina per Victor Valdepeñas: i viola guidano il gruppo delle pretendenti al talento classe 2006 del Real Madrid”, si legge sui canali di Di Marzio.
Decide lo Special One
“La Fiorentina si è mossa con largo anticipo rispetto alle concorrenti, ma sarà necessario aspettare il ritiro del Real Madrid prima di proseguire con l'operazione - spiega il giornalista di Sky Sport - : prima di decidere definitivamente, Jose Mourinho vuole vederlo bene”.
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