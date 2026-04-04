Il Sassuolo batte il Cagliari in rimonta e aggancia l'Udinese. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Il Sassuolo conquista tre punti pesanti superando il Cagliari per 2-1 al termine di una gara equilibrata e decisa nella ripresa.
La partita
Match molto combattuto, con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Il Cagliari trova il vantaggio al 30’ con un rigore di Esposito, riuscendo a sbloccare una gara fino a quel momento bloccata.
Il Sassuolo reagisce nella riprewa e trova il pareggio con Uros Garcia al 50', rimettendo tutto in equilibrio e dando l’impressione di poter portare a casa un risultato positivo.
Nel finale gli emiliani trovano lo spunto decisivo: al 78’ Pinamonti firma il 2-1 che chiude la partita. Negli ultimi minuti il Cagliari prova a spingere, ma i neroverdi resistono e portano a casa una vittoria che può fare piacere anche alla Fiorentina.
La classifica
La NUOVA classifica di Serie A: Inter 69, Milan 63, Napoli 62, Como 57, Juventus 54, Roma 54, Atalanta 50, Lazio 43, Bologna 42, Sassuolo 42, Udinese 39, Parma 34, Genoa 33, Torino 33, Cagliari 30, Fiorentina 29, Cremonese 27, Lecce 27, Verona 18, Pisa 18.