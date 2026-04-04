Brovarone, la critica senza filtri: “Fiorentina, ecco cosa si sta sbagliando”
A poche ore dalla sfida contro il Verona, arrivano le parole di Bernardo Brovarone, intervenuto durante “A pranzo con il Pentasport” su Radio Bruno.
Il suo è un messaggio chiaro: vietato abbassare la guardia. Anzi, proprio le partite contro squadre in difficoltà possono nascondere le insidie più grandi.
“Attenzione a chi non ha nulla da perdere”
Brovarone non usa giri di parole e mette subito in evidenza un aspetto chiave della gara.
La presenza di tanti assenti ha sorpreso, ma il vero pericolo, secondo l’opinionista, è l’atteggiamento del Verona: una squadra che, senza pressioni, può diventare ancora più imprevedibile.
Per questo la Fiorentina dovrà essere solida soprattutto dal punto di vista mentale, senza pensare di aver già superato le difficoltà delle ultime settimane.
Dubbi su Kean: “Lo vedo frenato”
Nel suo intervento c’è spazio anche per una valutazione sui singoli, con un passaggio diretto su Kean.
Brovarone sottolinea come l’attaccante appaia meno incisivo, quasi bloccato anche nel rapporto con l’ambiente. Una situazione che, a suo giudizio, merita attenzione.
La proposta: “Io farei giocare Piccoli”
Da qui l’idea forte in vista della partita: spazio a Piccoli.
Una scelta che nasce dalla volontà di dare maggiore freschezza e incisività all’attacco in un momento delicato della stagione.
Critiche alla società: “Manca identità fiorentina”
Non manca una riflessione più ampia sulla struttura del club.
Secondo Brovarone, ai vertici della Fiorentina servirebbe una figura con forte identità calcistica legata a Firenze, capace di portare esperienza e appartenenza.
Una partita che vale più dei tre punti
Le parole dell’opinionista arrivano in un momento cruciale.
Verona-Fiorentina non è solo una partita di campionato, ma un passaggio chiave per il futuro della stagione viola, tra pressione, aspettative e necessità di fare risultato.