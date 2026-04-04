Fiorentina, a Verona serve continuità: basta blackout, ora conta solo vincere

La Fiorentina arriva a Verona con una certezza e un dubbio. La certezza è che quando gioca senza paura, come contro l’Inter, può stare dentro la partita con chiunque. Il dubbio, invece, è sempre lo stesso: quanto dura quella versione della squadra? È qui che si decide tutto.

Il Bentegodi è una trappola

Perché il Bentegodi non è una trasferta qualunque. È il classico campo dove rischi di complicarti la vita da solo. Il Verona ha poco da perdere, gioca sporco, tiene il ritmo basso e ti porta dentro una partita nervosa. E se non entri subito con la testa giusta, ti incarti. Alla Fiorentina, quest’anno, è già successo troppe volte.

Il vero problema: la continuità

Il punto non è la qualità, che c’è. Il punto è la continuità mentale. Questa squadra passa troppo facilmente da prestazioni solide a blackout inspiegabili. E in una lotta salvezza, questo non te lo puoi permettere.

La classifica, infatti, non lascia tranquilli. Basta poco per rimettersi nei guai. Ed è per questo che Verona diventa una partita pesante, anche più di quanto sembri.

Qui conta solo una cosa

Non serve fare cose straordinarie. Serve fare le cose giuste, con attenzione e senza cali. Restare dentro la partita, non perderla nei dettagli, non regalare nulla.

Perché qui il discorso è semplice: la Fiorentina è ancora padrona del proprio destino, ma solo se smette di buttare occasioni.

Serve una risposta vera

A Verona non devi dimostrare quanto sei forte. Devi dimostrare che hai capito la situazione.