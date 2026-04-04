Verona-Fiorentina, match decisivo: orario e dove vederla

Archiviata la pausa per le Nazionali, torna la Serie A e per la Fiorentina è subito una partita pesante. I viola, guidati da Paolo Vanoli, fanno visita al Verona in uno scontro diretto che può dire molto nella corsa alla salvezza.

La Fiorentina arriva con un leggero margine sulla zona retrocessione e con fiducia dopo il pareggio contro l’Inter. Più delicata la situazione degli scaligeri, penultimi in classifica e in difficoltà nelle ultime settimane.

Quando si gioca Verona-Fiorentina

La partita tra Verona e Fiorentina, valida per la 31ª giornata di Serie A, è in programmaquesto pomeriggio alle ore 18:00 allo Stadio Bentegodi di Verona

Dove vedere Verona-Fiorentina in TV e streaming

Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN.

Sarà possibile seguirlo sia in TV, tramite smart TV compatibili o dispositivi collegati, sia in streaming attraverso l’app ufficiale.

Telecronaca e copertura radio

La telecronaca sarà affidata a Buscaglia con il commento tecnico di Budel.

Per chi preferisce la radio, la partita sarà raccontata su Radio Bruno, emittente di riferimento per il mondo viola.

L’alternativa: diretta testuale

Chi non potrà seguire la gara in TV, streaming o radio, potrà restare aggiornato con la diretta testuale, che permetterà di vivere minuto per minuto tutte le emozioni della sfida.

Una partita che pesa

Non è una gara come le altre. Verona-Fiorentina vale punti pesanti, forse decisivi, per evitare la zona calda della classifica.

La Fiorentina ha l’occasione di dare continuità e allungare, il Verona quella di riaprire tutto. Novanta minuti che possono cambiare gli equilibri.