Corriere dello Sport-Stadio: centrocampo formula extra-lusso

Sul Corriere dello Sport-Stadio si parla del mercato della Fiorentina già dalla prima pagina.

Prima pagina

Il titolo legge: “Viola, che centrocampo!” e in sommario: “Oulai, Fagioli e Atta: formula extra-lusso”.

Pagina 26-27

A pagina 26 poi si legge: “La viola ai tre magi” e in sommario: “Oulai completa il centrocampo di alta qualità”. Di spalla, la colonna firmata Polverosi: “Grandi colpi con cautela” e di taglio l'approfondimento: “Kean è tornato in gruppo. Oggi il primo test”.

A pagina 27, infine, il titolo recita: “Ora il sesto è l'esterno”. Nel sommario: “Bakayoko in cima alla lista del ds. Il Sassuolo valuta Brescianini nell'operazione Thorstvedt”.