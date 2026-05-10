Calamai: "Non capisco perché la Fiorentina non abbia già bloccato Sarri, verrebbe al Viola Park a piedi"

Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, il giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina Luca Calamai ha parlato anche della situazione del prossimo allenatore viola.

Su Sarri

“Sarri a fine stagione lasceràla Lazio. Con Lotito ormai è una guerra continua. Il Sarri di questa stagione ha ribadito di essere uno degli allenatori più preparati d'Europa”.

Sulla Fiorentina

“Non mi sorprende che sia anche nel mirino di De Laurentiis se Conte dovesse lasciare il Napoli. Mi sorprende, invece, che la Fiorentina non lo abbia già bloccato. E dire che il tecnico del Valdarno andrebbe a Firenze e al Viola Park a piedi dalla felicità”.