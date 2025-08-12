Un fedelissimo di Pioli per la fascia destra della Fiorentina? Un nome da osservare ancora con attenzione

Mentre proseguono le valutazioni sul classe 2006 Niccolò Fortini, la Fiorentina continua a guardarsi attorno per inserire in rosa un calciatore che possa essere a tutti gli effetti un'alternativa al titolarissimo della fascia destra Domilson Dodô.

Un nome d'esperienza a destra?

Per tamponare la falla in rosa, è plausibile che a quel punto la Fiorentina si muova su un profilo low cost e d'esperienza e un identikit da tenere in forte considerazione, secondo quanto scrive Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb.com, è quello di Davide Calabria.

Il rapporto privilegiato con Pioli

Il classe ‘96, svincolato dallo scorso 30 giugno dal Milan, l’ultima stagione ha giocato al Bologna gli ultimi 6 mesi, agli ordini dell'ex allenatore viola Vincenzo Italiano. Calabria con Pioli al Milan ha vinto uno Scudetto e indossato la fascia di capitano, trovando il miglior rendimento della propria carriera… e gli ottimi rapporti tra i due potrebbero agevolare il possibile affare.