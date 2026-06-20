"Paratici si è caricato di pressioni da solo. Dal mercato mi aspetto una squadra giocane ma con voglia di emergere"

Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Giampaolo Marchini è intervenuto a Radio Bruno per analizzare alcuni dei temi di casa Fiorentina.

"Chiaramente qualcuno poteva aspettarsi di piu dalla conferenza di Paratici, ognuno ha la sua idea. Se posso fare una critica al ds è quella relativa agli obiettivi, sappiamo tutti come nel calcio ci si debba sempre misurare coi risultati: per questo avrei preferito maggior chiarezza da questo punto di vista. Allo stesso tempo però è stato chiaro, mettendoci la faccia e soprattutto spostando su di se tutte le pressioni e le attenzioni”.

“Paratici si è messo pressioni addosso da solo”

Ha anche aggiunto: “Paratici si è praticamente messo da solo un bel carico da undici sulle spalle perché ha detto che non è abituato a un andamento piatto, vuole migliorare. Senza dimenticare la grande e volta critica alla proprietà e ai risultati raggiunti negli ultimi anni. È necessario capire che i dirigenti hanno ben chiare le mosse da fare in campo e a livello societario. Il mercato sarà fatto dalle offerte che arriveranno, bisogna cogliere le occasioni: questa squadra è da ricostruire”.

“Ecco cosa mi aspetto dal mercato”

Ha poi commentato in breve anche alcune voci di mercato: “I primi nomi usciti testimoniano che il futuro della Fiorentina sarà diverso, mi aspetto una squadra giovane e che abbia voglia di dimostrare tutto il suo valore. I profili accostati finora almeno vanno in questo senso. Koleosho è un giocatore interessante di prospettiva, ma ha chiaramente ancora bisogno di tempo per crescere: ovviamente molto dipenderà anche dall'allenatore e dall’ambiente che sarà scelto di ricreare. Lang è un'operazione che puoi fare in prestito, ma servirà una mano dal Napoli. Sarei curioso di vedere Sohm in una situazione diversa, non credo sia cosi scarso o inutile. Per Piccoli c'è la necessità di cambiare aria, magari lo cedi in prestito”.

"La difesa del futuro deve ripartire da Comuzzo"

Ha poi concluso: “La speranza è che Comuzzo diventi un giocatore inamovibile della Fiorentina. L'idea è di crearti i giocatori in casa, se ne devo prendere un altro dello stesso valore vuol dire che lo vendo solo per fare cassa. Per il momento continuerei a spingere su Comuzzo. Non è detto che tutto sia da buttare via, aspettiamo a mettere etichette sui giocatori. Su Pongracic qualcosa si sta muovendo, può lasciare la Fiorentina”.