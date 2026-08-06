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Solomon, i bonus della discordia. La Fiorentina sta spingendo, ma attenzione anche a un club di Premier

Redazione /
Manor Solomon
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Il West Ham è n trattative con il Tottenham Hotspur per Manor Solomon

I bonus della discordia

Stando a quanto riportato da The Athletic, il club londinese retrocesso in Championship valuta il giocatore sui 5 milioni di sterline (5,8 milioni di euro) e non accetta di pagare ulteriori bonus che il Tottenham vorrrebbe inserire nell'affare. 

Fiorentina e Hull City

La Fiorentina sta spingendo per arrivare al giocatore ma al momento è sotto la valutazione del club. 

Attenzione infine anche all'Hull City, neopromosso in Premier League che è in stretto contatto con Pini Zahavi, il procuratore del giocatore. 

 

 

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