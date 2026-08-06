Solomon, i bonus della discordia. La Fiorentina sta spingendo, ma attenzione anche a un club di Premier
Il West Ham è n trattative con il Tottenham Hotspur per Manor Solomon.
I bonus della discordia
Stando a quanto riportato da The Athletic, il club londinese retrocesso in Championship valuta il giocatore sui 5 milioni di sterline (5,8 milioni di euro) e non accetta di pagare ulteriori bonus che il Tottenham vorrrebbe inserire nell'affare.
Fiorentina e Hull City
La Fiorentina sta spingendo per arrivare al giocatore ma al momento è sotto la valutazione del club.
Attenzione infine anche all'Hull City, neopromosso in Premier League che è in stretto contatto con Pini Zahavi, il procuratore del giocatore.
💬 Commenti (10)