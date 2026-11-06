Teotino: "Dragusin non lo avrei mai preso, non è un grande giocatore. Grosso e Vanoli inadatti al lavoro della Fiorentina"

Gianfranco Teotino, ex dirigente della Fiorentina, ha parlato della squadra viola a Radio Sportiva.

Sulle scelte

“La Fiorentina è stata così rinnovata e trasformata che era chiaro che servisse tempo per ricostruirla. Paratici e la società hanno pensato che Grosso fosse il responsabile di questa incapacità di portare avanti una ricostruzione veloce e sono tornati a Vanoli. Questo modo diverso di lavorare su una squadra composta da giocatori che non hanno mai giocato insieme ha destabilizzato molto il gruppo, al di là del giudizio sui singoli allenatori”.

Su Dragusin

“Per me, comunque, né Grosso né Vanoli sono gli allenatori giusti per questo lavoro di ricostruzione. Credo che la Fiorentina sia una squadra da medio-alta classifica. Ci sono tanti buoni giocatori, ma tra questi non c'è Dragusin. Sono rimasto stupito quando è andato al Tottenham, con Paratici che lo ha voluto nuovamente anche a Firenze. Io non lo avrei mai preso”.