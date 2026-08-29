Torricelli: "La prima stagione a Firenze fu qualcosa di incredibile, quella Fiorentina visse serate indimenticabili. I tifosi viola..."

La giornata dei festeggiamenti per il centenario della Fiorentina è cominciata già stamani, con tante delle vecchie glorie gigliate che sono accorse al Viola Park per il pranzo di gala. E tra gli invitati c'è anche l'ex difensore Moreno Torricelli, che espresso un suo commento sull'inizio di stagione dei Viola.

“Quella di oggi è una giornata storica per tutto il popolo viola. Essere qua all'interno di questo centro sportivo, un fiore all'occhiello a livello mondiale, è veramente bello. Soprattutto ritrovare tutti quei miei ex compagni che hanno fatto parte di una storia gloriosa”.

“La mia prima stagione in viola è stata qualcosa di unico”

Ha parlato anche del momento in viola che ricorda piu volentieri: “Sicuramente il primo anno qui a Firenze, dove siamo rimasti in testa alla classifica per tutto il girone di andata. Purtroppo poi non si è conclusa come volevamo ma devo dire che è stata comunque un'annata fantastica: siamo riusciti a tornare in Champions League dopo tanto tempo. Quello credo sia il momento piu bello. A questo aggiungo la vittoria della Coppa Italia, anche se ero infortunato facevo comunque parte del gruppo”.

“La vittoria a Wembley resterà nella storia”

Si è poi soffermato su una partita in particolare: “Quella Fiorentina li fece grandi cose. Anche se ero in tribuna per infortunio credo che la vittoria a Wembley contro l'Arsenal, l'ultima vittoria di una squadra italiana in quello stadio prima di essere demolito, fu una partita veramente bella. Vincere a Londra contro i Gunners fu qualcosa di emozionante”.

“I tifosi viola mi hanno sempre voluto bene”

Un pensiero anche sui tifosi viola: “Il popolo di Firenze mi ha accettato benissimo. E sappiamo tutti da quale squadra arrivavo: i tifosi mi hanno dimostrato sempre tanto affetto. Hanno capito subito che in campo avrei dato tutto per questa maglia”.

“La mia esultanza contro la Juventus…”

Ha poi concluso ricordando la vittoria casalinga per 1-0 contro la Juventus: “Battere la Juventus è sempre molto bello e difficile. E' capitato addirittura alla mia prima partita da ex di turno. In quella mia esultanza c'era sicuramente qualcosa di particolare anche per quel motivo li”