Polverosi: "Fiorentina, in questa situazione di profondo disagio c’è una costante, il mercato"

La sconfitta di San Siro lascia alla Fiorentina il dolore della rimonta subita nel recupero, ma anche interrogativi che vanno oltre il risultato. Alberto Polverosi, sul Corriere dello Sport-Stadio, parte dai numeri della partita per analizzare le difficoltà viola.

“Prendere due gol in pieno recupero e perdere la partita farà un male cane alla Fiorentina, ma se alla fine si contano 33 tiri a sette verso la porta, 11 a due nello specchio, con dentro un paio di traverse, una bella serie di occasioni e un rigore netto non fischiato, allora resta poco da dire”.

Il quadro della classifica resta preoccupante: quattro punti in otto giornate, come nella passata stagione, con un peggioramento dei gol incassati, passati da 12 a 19. Per Polverosi esiste un elemento comune: “In questa situazione di profondo disagio c’è una costante, il mercato. Le aspettative estive, per il secondo anno consecutivo, hanno lasciato spazio alla necessità di allontanarsi dalla zona retrocessione”.

Resta poi il nodo dell’equilibrio tattico, ancora irrisolto per Vanoli: “Se gioco con quattro attaccanti creo un’occasione dietro l’altra ma alla fine prendo le imbucate e questo è accaduto col Como, se invece metto un centrocampista in più mi difendo meglio ma in area avversaria ci arrivo poco, come è capitato a San Siro”.

La conclusione del giornalista è netta: “Una soluzione va trovata”.